Yangın mağdurlarına 50 milyon acil ödenek

Kahramanmaraş'ta programını iptal ederek bölgeye giden Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yangınlardan etkilenen vatandaşlar için atılacak adımları şöyle özetledi:



KİRA YARDIMI YAPILACAK

YANGINDAN etkilenen bölgelerde acil ihtiyaçları karşılamak için 50 milyon lira ödenek gönderilmiştir. Yanan ve hasar gören evlere ayrıca kira yardımı yapılacak. Tarım, hayvancılık ve sera faaliyetlerinin hasarları karşılanacak. Genel hayata etkili afet bölgesinde vergiler ertelecek. SGK primleri, esnaf primleri ödemeleri ertelenecek. Tarım kredi borçları ertelenecek. Bir ay içerisinde evlerin inşaatına başlanacak. 1 yıl içerisinde hedef tüm afet bölgesindeki evler yöresel mimariye uygun şekilde ahırı ile deposu ile tamamlanacak.





HER YER AĞAÇLANDIRILACAK

YANGIN söndürme faaliyetlerini çok geniş bir ekiple yürütüyoruz. Yaklaşık 3 gündür maruz kaldığımız yangın felaketinden dolayı özellikle tekrar Manavgat halkına özellikle geçmiş olsun dileklerimi ifade etmek istiyorum. Devletimiz tüm kurum ve imkanlarıyla yangının söndürülmesi, hazar gören yerlerin yeniden ihyası için çalışmaktadır. Yanan her yeri daha fazlasıyla ağaçlandırmak en başta gelen görevimizdir. Yasalarımıza göre yanan alanlar başka amaçla kullanılamaz. Bu vatanı ateşe verecek kadar ihanet içine girenler varsa yakalarına yapışıp hesap soracağız. Böyle dönemler ülke olarak birliğe, beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz zamanlardır. Hamdolsun yangınların çoğu kontrol altına alınmıştır. Sadece son 3 gündeki yangınlar için 4 bin personel 6 uçak, 45 helikopter, 660 arazöz, 65 iş makinası, 110 itfaiye aracı görev yapmıştır. son attığımız adımlarla bu 6 uçak 13 uçağa çıkarılmıştır. Ormanlarımızın yüzde 85'i yangına karşı hassas bölgelerde yer aldığı için bu mücadeleyi de hassas bir şekilde yürütmek zorundayız.





AFET BÖLGESİ İLAN EDİLMİŞTİ

BAŞKAN Erdoğan, gün içinde sosyal medya hesaplarından paylaştığı bilgiyle Antalya, Muğla, Mersin, Adana ve Osmaniye'de orman yangınlarından etkilenen alanların "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan edildiğini açıklamıştı.



'GÜN BİRLİK OLMA GÜNÜ'

ERDOĞAN, sosyal medyada dolaşıma sokulan THK uçaklarıyla ilgili iddialar konusunda ise şunları kaydetti: "UÇAK konusundaki sıkıntıların nedeni THK'nın teknolojisini yenileyememiş olmasıdır. Ayrıca son yangınlarda çok işimize yarayan anfibik uçaklar ile gelişmiş helikopterlerimiz sayesinde yangınla mücadelede filomuzdaki zaafiyeti ortadan kaldırmaya çalıştık. Filomuzu güçlendirmeye devam edeceğiz. Bu siyaset konusu yapılacak bir mesele değildir. Sosyal medyada dolaşıma sokulan hurda araç gereç görüntüleri üzerinden yürütülen bozgunculuk faaliyetlerine kimse itibar etmemelidir. Gün dayanışma ve el birliği ile afetlerin üstesinden gelme günüdür."





98 YANGINDAN 88'İ KONTROL ALTINDA

TÜRKİYE'NİN çeşitli bölgelerinde devam eden 98 orman yangınından 88'i kontrol altına alındı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "28-31 Temmuz 2021 tarihleri arasında çıkan 98 orman yangınının 88'ini kontrol altına aldık. 10 yangını kontrol altına alma çalışmaları büyük bir özveri ile devam ediyor" ifadelerine yer verdi. Pakdemirli paylaşımında yer verdiği tabloda, Adana'da 1, Antalya'da 3, Mersin'de 3, Muğla'da 2, Osmaniye'de 1 yangının devam ettiğini de belirtti.



DİDİM'DE 3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

AYDIN'ın Didim ilçesinde makilik alanda çıkan yangınla ilgili olarak 3 zanlı gözaltına alındı. Efeler Mahallesi Tekağaç mevkisinde 29 Temmuz'da makilik alanda başlayan yangınla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında yangını çıkardığı ileri sürülen 3 zanlı belirlendi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Tekağaç mevkisinde yangında 10 hektarlık alan kül olmuştu.

KAZIM YÖRÜKCE



İZSİAD BİNLERCE FİDAN DİKECEK

İZMİR Sanayici ve İş insanları Derneği (İZSİAD), son günlerde ciğerlerimizi yakan orman yangınlarına karşı binlerce fidan dikme kararı aldı. İZSİAD Çevre ve Enerji Komisyonu tarafından hayata geçirilecek İZSİ- AD Hatıra Ormanı Projesi ile farklı türlerde binlerce fidanın dikiminin yapılacağını söyleyen İZSiAD Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Küçükkurt, "Doğa bizim geleceğimiz. O nedenle ülkesini seven, geleceğine sahip çıkan herkesi projemze destek olmaya davet ediyorum" dedi.



AFET BÖLGELERİNDE FATURALAR ERTELENECEK

Enerjisa Enerji, yangından etkilenen müşterilerinin elektrik fatura ödeme tarihlerini 3 ay vade ile erteleme karar aldı. Şirketten yapılan açıklamaya göre, Sabancı Holding ve E.ON ortaklığında faaliyet gösteren Enerjisa Enerji ve Enerjisa Üretim, faaliyet bölgelerinde yaşanan orman yangınlarında zarar gören halk için harekete geçti. Bu kapsamda yangından etkilenen müşterilerinin fatura ödeme tarihlerini 3 ay vadeyle ertelenecek.



TİNERLE KAÇARKEN YAKAYI ELE VERDİ

Bilecik-Vezirhan D-100 karayolu üzerindeki Abdalderesi mevkiinde başlayan yangın korku dolu anlara neden oldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine sevk edilen ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alınan alevler ormanlık alana sıçramadan söndürüldü. Bölgede bulunan bazı görgü tanıkları, alevlerin yükselmeye başladığı anlarda, araziden bir kişinin kaçtığını ihbar etti. Pet şişe içerisinde tinerle kaçan 43 yaşındaki Erkan A, yakalanarak adliyeye sevk edildi.