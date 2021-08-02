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Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli son durumu paylaştı: 4 ilde 9 yangınla mücadelemiz sürüyor

Son dakika... Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Son 6 günde, 31 ilde 129 yangını kontrol altına aldık. Antalya, Muğla, Isparta ve Denizli olmak üzere 4 ilde 9 yangınla mücadelemiz aralıksız devam ediyor" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli son durumu paylaştı: 4 ilde 9 yangınla mücadelemiz sürüyor

02.08.2021, 15:22 Güncelleme Tarihi: 02.08.2021, 15:44

Son dakika... Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Son 6 günde, 31 ilde 129 yangını kontrol altına aldık. Antalya, Muğla, Isparta ve Denizli olmak üzere 4 ilde 9 yangınla mücadelemiz aralıksız devam ediyor" dedi.

Bakan Pakdemirli'nin paylaşımında yer verdiği tabloda, Antalya'nın Manavgat ve Gündoğmuş ilçelerinde birer, Muğla'nın Marmaris, Köyceğiz ve Milas ilçelerinde bir, Seydikemer ilçesinde 2, Isparta'nın Sütçüler ilçesinde bir, Denizli'nin Güney ilçesinde bir olmak üzere 9 yangının devam ettiği bilgisi yer aldı.

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