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Başkan Erdoğan kriz merkezinde! Yangın ile ilgili son bilgileri aldı...

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ankara'daki kriz merkezinde yangınlar hakkında bilgi aldı.

Başkan Erdoğan kriz merkezinde! Yangın ile ilgili son bilgileri aldı...

03.08.2021, 15:10 Güncelleme Tarihi: 03.08.2021, 15:26

Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da bulunan Kriz Merkezi'nde yangınlar hakkında bilgi aldı.



Başkan Erdoğan, Ankara'da bulunan Kriz Merkezi'ni ziyaret etti. Erdoğan burada yangınlar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Başkan Erdoğan'a, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da eşlik etti.
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