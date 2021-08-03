Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da bulunan Kriz Merkezi'nde yangınlar hakkında bilgi aldı.
Başkan Erdoğan, Ankara'da bulunan Kriz Merkezi'ni ziyaret etti. Erdoğan burada yangınlar hakkında yetkililerden bilgi aldı.
Başkan Erdoğan'a, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da eşlik etti.
Başkan Erdoğan kriz merkezinde! Yangın ile ilgili son bilgileri aldı... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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