İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; görüşmede, yangınla mücadelede iş birliği ve iki ülke ilişkilerini geliştirecek hususlar ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, orman yangınları dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini ileten Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev'e, yangınla mücadelede gösterdiği dayanışma ve destek dolayısıyla teşekkür etti.
Başkan Erdoğan'dan kritik telefon görüşmesi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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