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Başkan Erdoğan'dan kritik telefon görüşmesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Yangınla mücadelede iş birliği ve iki ülke ilişkilerini geliştirecek hususların ele alındığı görüşmede, Erdoğan, Radev'e gösterdiği dayanışma dolayısıyla teşekkür etti.

Başkan Erdoğan'dan kritik telefon görüşmesi
AA

03.08.2021, 22:51 Güncelleme Tarihi: 03.08.2021, 22:53

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; görüşmede, yangınla mücadelede iş birliği ve iki ülke ilişkilerini geliştirecek hususlar ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, orman yangınları dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini ileten Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev'e, yangınla mücadelede gösterdiği dayanışma ve destek dolayısıyla teşekkür etti.

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