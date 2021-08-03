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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan orman yangınlarına karşı desteklerini esirgemeyen ülke liderlerine teşekkür

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'deki orman yangınlarında geçmiş olsun dileklerini, taziyelerini ileten, yardıma hazır olduklarını bildiren ve yardım eden dünya liderlerine teşekkür etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan orman yangınlarına karşı desteklerini esirgemeyen ülke liderlerine teşekkür

03.08.2021, 16:11 Güncelleme Tarihi: 03.08.2021, 16:53

Başkan Recep Tayyip Erdoğan: Orman yangınlarıyla mücadelemizde desteğini, geçmiş olsun dileklerini, taziyelerini ileten, yardıma hazır olduklarını bildiren, yardım gönderen tüm dost ülke ve organizasyonlara milletim adına teşekkür ediyorum. İnşallah bu zorlu süreci en kısa sürede atlatacağız.

Özellikle ilk andan itibaren desteklerini esirgemeyen Can Azerbaycan'ın Cumhurbaşkanı, değerli dostum İlham Aliyev'e, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'e ülkem adına teşekkür ediyorum.

Komşumuz İran'ın Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Katar Emiri Şeyh Temim, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic ve Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski'ye gösterdikleri güçlü dayanışmadan dolayı şükranlarımı sunuyorum.

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