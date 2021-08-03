Myanmar’daki olaylarda 939 kişi yaşamını yitirdi

Güneydoğu Asya ülkesi Myanmar'da 6 ay önce yaşanan darbenin ardından yaşanan gelişmeler, ülkeyi siyasi istikrarsızlık ve bölünmüşlüğe sürükledi. Darbe karşıtı protestoculara ordunun müdahalesi sonucu en az 939 kişi yaşamını yitirdi. Myanmar ordusu ile darbe karşıtı silahlı gruplar arasında yaşanan çatışmalar sonucu yaklaşık 230 bin sivil yerinden edildi. Askeri darbe sonrası yaşanan gelişmeler Myanmar'da Kovid-19'un 3. dalgasını tetiklerken, darbenin ülke ekonomisine faturası da ağır oldu.