Son dakika: Başkan Erdoğan duyurdu! YKS tercih tarihleri uzatıldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, YKS tercihlerinin 5 Ağustos'tan 20 Ağustos'a uzatıldığını açıkladı. Erdoğan, "yangın ve sel felaketleri sebebiyle, 5-13 Ağustos olarak belirlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2021 tercih tarihlerini uzatma kararı aldık" ifadesini kullandı.



Twitter hesabından açıklama yapan Başkan Erdoğan, şunları ifade etti:

"Ülkemizde meydana gelen yangın ve sel felaketleri sebebiyle, 5-13 Ağustos olarak belirlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2021 tercih tarihlerini uzatma kararı aldık. Yapılan değişiklikle birlikte öğrenci kardeşlerimiz 5 Ağustos'tan 20 Ağustos saat 23:59'a kadar üniversite tercihlerini yapabilecek. Her bir kardeşime hayırlı bir tercih dönemi ve başarılı bir üniversite hayatı diliyorum."

Ülkemizde meydana gelen yangın ve sel felaketleri sebebiyle, 5-13 Ağustos olarak belirlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2021 tercih tarihlerini uzatma kararı aldık. — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) August 3, 2021