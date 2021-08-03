Türkiye güçlüdür

Türkiye, günlerdir Ege ve Akdeniz'de süren yangınları söndürmek için seferber olup yardıma koşarken "Global Call " (Türkiye'ye yardım et) etiketiyle başlatılan kampanya tepki topladı. Türkiye'yi aciz göstermeye çalışan ve ağırlıklı olarak FETÖ'ye yakın hesaplardan yapılan bu paylaşımlara kısa sürede bazı ünlüler de destek verdi. Lüks yatlarında, plajlarda, şezlonglarda güneşlenen birçok ismin bu moral bozmaya yönelik kampanyaya destek vermesi dikkat çekti. Şarkıcı Gülşen, Şevval Sam, oyuncular Ezgi Mola, Nejat İşler, Hazal Kaya ve Eda Ece gibi isimler bu paylaşımları yaparken halk ise sosyal medyada yeni bir kampanya başlattı. #HelpTurkey başlıklı paylaşıma karşı açılan #StrongTürkiye (Güçlü Türkiye) etiketiyle Türkiye'yi aciz göstermeye çalışanlara tokat gibi bir cevap verildi.

'SAKIN TUZAĞA DÜŞMEYİN'

#STRONGTÜRKİYE etiketiyle yapılan bu paylaşımlarda Türkiye'nin yangınla mücadeledeki gücü vurgulandı ve #HelpTurkey etiketiyle Türkiye'ye kurulmak istenen tuzak deşifre edildi. Türkiye'ye sözde yardım çağrısının yanlış verilerle binlerce hesaptan paylaşılmasına sosyal medyadan tepki gösteren vatandaşlar bu tuzağa düşülmemesi çağrısında bulundu.

NİLÜFER'DEN SERT TEPKİ

Sanatçı Nilüfer, sosyal medyada paylaşılan #HelpTurkey etiketine tepki gösterdi ve yardım çağrısına karşı olduğunu söyledi. Nilüfer, neden bu çağrıya destek vermediğini ise, "Benim içime sinmedi paylaşmadım. Türkiye'nin dünyaya karşı böylesine aciz durumda görünmesi milli duygularımı yaralıyor. Bunu yapacaksa diplomatik yollarla devlet yapmalıdır" sözleriyle açıkladı.

'ALTYAPI OLUŞTURMAK İÇİN'

Türkiye'nin önde gelen Güvenlik ve Terör Uzmanlarından Emekli İstihbarat Albay Çoşkun Başbuğ, #HelpTurkey etiketiyle Türkiye'ye tuzak kurulmak istendiğini belirtti. Başbuğ, "2023 için oluşturulmaya çalışılan 'Türkiye yönetilemiyor. Diktatörlükten kurtulamıyoruz' diye oluşturulmaya çalışan algı operasyonuna alt yapı teşkil etmek üzere açılan başlıklar bunlar. Amaçları ileride herhangi bir dış müdahaleye ortam sağlamak için malzeme üretmek" dedi.

FETÖ-PKK İŞBİRLİĞİ ÜRÜNÜ

BU yangınların FETÖ ve PKK işbirliğiyle yapılan bir saldırı olduğunu da savunan Başbuğ, "Bu tür yangınları çıkararak sosyal medya üzerinden bir algı operasyonu yürütmek istersiniz. Onlarda bu taktiği uyguluyor. ABD Kaliforniya'daki yangınla 24 gündür mücadele edemiyor, Rusya, 5 Fransa büyüklüğünde ormanlık alan kaybetti. Bunları görmeyenler 125 yangını 4 günde söndüren Türkiye için yardım istiyorlar. Bu tür sosyal medya mesajları atan merkezler belli. Biz bu avanelerin kayığına binenlere şaşırıyoruz. Yardım istiyorsanız Rusya ve ABD için yardım isteyin" diye konuştu.

FETÖ BAĞLANTILI HESAPLAR DİKKAT ÇEKTİ

Global Call #HelpTurkey" başlıklı etikete destek olan hesapların büyük bir kısmının FETÖ bağlantılı olması dikkat çekti. Paylaşılan görsellerin kim tarafından hazırlanıp servis edildiği netleşmezken, ülkedeki orman yangınlarının farklı boyuta taşınmasının amaçlandığı görüldü. Üstelik #HelpTurkey şeklindeki paylaşımlar yalnızca Türkiye'yi kapsamıyor. Buna ek olarak yürütülen kampanya dünya genelinde birçok farklı ülkeden de destek buluyor. Dolayısıyla bu durum birçok soru işaretine neden oldu. Twitter üzerinden örgütlü ve organize bir şekilde başlatılan Türkiye'ye sözde yardım çağrısının yanlış verilerle binlerce hesaptan paylaşılmasına tepki gösteren vatandaşlar bu tuzağa düşülmemesi çağrısında bulundu. İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un #HelpTurkey çağrısına karşı "Ülkemizi etkisi altına alan orman yangınlarıyla devletimizin tüm imkanları seferber edilerek mücadelemiz devam etmektedir. 35 ilimizde 129 yangının 122'si kontrol altına alınmıştır. Türkiyemiz güçlüdür!" açıklaması yaptı. Bunun ardından başlayan #StrongTürkiye kampanyası için 200 binin üzerinde paylaşım yapıldı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ da, "Ortada yangını söndürmeye çalışan ve işini yapan bir devlet, yangına körükle gitmeye çalışan bir muhalefet var. Her afeti ellerinizi ovuşturarak beklediğinizi biliyoruz ama size buradan ekmek çıkmaz. Güçlü Türkiye bunun da üstesinden gelecektir" ifadelerini kullandı.

MERT ALPDÜNDAR