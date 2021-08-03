YAŞ’ta generallerin terfi ve atamaları konuşulacak

Yüksek Askeri Şura (YAŞ) için geri sayım sürüyor. Yarın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılması planlan YAŞ toplantısınaRecep Tayyip Erdoğan başkanlık edecek. Toplantıya şura üyesi Bakanlar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, kuvvet komutanları Orgeneral Ümit Dündar, Oramiral Adnan Özbal ve Orgeneral Hasan Küçükakyüz katılacak. Toplantıda albayların terfileri, görev sürelerinin uzatılması veya emekliye ayırma işlemlerinin yanı sıra generallerin terfi ve atama dosyaları da ele alınacak.