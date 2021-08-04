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Haberler Gündem Bahçeli: Türkiye büyük ve güçlü ülkedir

Bahçeli: Türkiye büyük ve güçlü ülkedir

Bahçeli: Türkiye büyük ve güçlü ülkedir

4.8.2021

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, orman yangınlarıyla ilgili sosyal medyadan yabancı ülkelere yapılan çağrıları eleştirdi. Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün imkanlarının harekete geçirildiğini ifade eden Bahçeli, "Türkiye'nin zor günlerinde yangından nemalanma rekabetine tevessül etmek, bununla da yetinmeyerek 'iktidara muhalefet ediyorum' derken felaketle kol kola girmek namertliktir. CHP Genel Başkanı'nın İP Başkanı'na benzer şekilde yanan orman sahalarına 'bir tuğla koyarsanız beni çiğnemek zorunda kalırsınız' sözü saptırma olduğu kadar tehlikeli bir aldatmadır. Yabancı ülkelere çağrı yapılarak yardım taleplerinin yoğun olarak gündeme taşınması Türkiye'yi aciz ve muhtaç bir ülke gösterme sinsiliğinin şifreli mesajı olarak değerlendirilmelidir. Türkiye büyük ve güçlü bir ülkedir. Her türlü felaketle de başa çıkabilecek muktedirliğe ve muvaffakiyete hamdolsun ziyadesiyle haizdir" ifadelerini kullandı.

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