Son dakika: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yangınlarla ilgili paylaşım yaptı.
Son durumu Twitter hesabından duyuran Bakan Pakdemirli, şu ifadeleri kullandı: "Orman Yangınları Son Durum 33 ilde 167 yangın kontrol altına alındı. #OrmanınKahramanları'nın 7 ilde, 16 farklı yangınla olan mücadelesi durmadan devam ediyor."
⚠️Orman Yangınları Son Durum— Dr. Bekir Pakdemirli (@bekirpakdemirli) August 4, 2021
33 ilde 167 yangın kontrol altına alındı.#OrmanınKahramanları'nın 7 ilde, 16 farklı yangınla olan mücadelesi durmadan devam ediyor. pic.twitter.com/U5htqfGAfY
Bakan Bekir Pakdemirli açıkladı: 167 yangın kontrol altında! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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