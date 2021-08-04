  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Gündem Bakan Bekir Pakdemirli açıkladı: 167 yangın kontrol altında!

Bakan Bekir Pakdemirli açıkladı: 167 yangın kontrol altında!

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yangın söndürme çalışmalarıyla ilgili açıklama yaptı. Bakan Pakdemirli, "Orman yangınlarında son durum 33 ilde 167 yangın kontrol altına alındı" ifadelerini kullandı.

Bakan Bekir Pakdemirli açıkladı: 167 yangın kontrol altında!

04.08.2021, 17:08 Güncelleme Tarihi: 04.08.2021, 17:09

Son dakika: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yangınlarla ilgili paylaşım yaptı.



Son durumu Twitter hesabından duyuran Bakan Pakdemirli, şu ifadeleri kullandı: "Orman Yangınları Son Durum 33 ilde 167 yangın kontrol altına alındı. #OrmanınKahramanları'nın 7 ilde, 16 farklı yangınla olan mücadelesi durmadan devam ediyor."

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Bakan Bekir Pakdemirli açıkladı: 167 yangın kontrol altında! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.