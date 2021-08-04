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Bakan Koca Antalya ve Muğla'daki son durumu paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Antalya'da ve Muğla'daki yangınlar nedeniyle tedaviye alınan vatandaşlardan 1154'ünün taburcu edildiği, 16 hastanın tedavilerinin sürdüğünü açıkladı.

Bakan Koca Antalya ve Muğla'daki son durumu paylaştı

04.08.2021, 19:34

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Antalya ve Muğla'da çıkan yangınlarda etkilenen vatandaşlara ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Antalya'da 704, Muğla'da 450 hastanın tedavilerinin tamamlanarak taburcu edildiğini toplam 16 hastanın tedavisinin ise sürdüğünü bildirdi. Koca, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Antalya, 704 hastamızı tedavilerini tamamlayarak taburcu ettik. Tedavisi devam eden 6 hastamız var. Bölgedeki felakette 7 can kaybımız olmuştu. 46 ambulans, 17 UMKE ekibi, 1 mobil komuta aracı, toplam 242 sağlık profesyoneli ile sahadayız. Muğla, 450 hastamızı tedavilerini tamamlayarak taburcu ettik. Tedavisi devam eden 10 hastamız var. Bölgedeki felakette 1 can kaybımız olmuştu. 61 ambulans, 22 UMKE ekibi, 1 mobil komuta aracı, toplam 306 sağlık profesyoneli ile sahadayız."

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