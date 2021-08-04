Başkan Erdoğan A Haber ve ATV ortak yayınında soruları yanıtlayacak

Başkan Erdoğan bugün gündeme dair sorulara canlı yayında cevap verecek.

GÜNDEM BAŞLIKLARI

Bugün saat 21.00'de başlayacak canlı yayında, Başkan Erdoğan'ın son günlerde çıkan orman yangınları ile yapılan mücadeleden sosyal medyadaki algı operasyonlarına, terörle mücadeleden Afganistan, Suriye, Libya ve Doğu Akdeniz'deki son gelişmelere kadar birçok konuda merak edilenlere dair soruları yanıtlayacak.