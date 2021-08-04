Başkan Erdoğan’a kriz merkezinde brifing

Türkiye'deki yangınlarla ilgili son gelişmeleri yakından takip eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'daki kriz merkezine geçti. Erdoğan, kriz merkezinde yetkililer ile görüştü ve haritalar üzerinde son duruma dair bilgiler aldı. Konuyla ilgili talimatlarını da aktaran Başkan Erdoğan'ın kriz merkezindeki fotoğrafları sosyal medyadan paylaşıldı. Başkan Erdoğan, yangınların yayılmasının ardından büyük zarar gören Manavgat ve Marmaris'e geçmişti. Burada halkın dertlerini dinleyen Erdoğan, kurmaylarına tek tek sorunların çözülmesi talimatını vermişti. Erdoğan, yangın alanının Afet Bölgesi ilan edildiğini duyurmuş, tüm zararların karşılanacağını aktarmıştı.





73 ÜLKE VE 10 KURULUŞA ÖZEL DESTEK TEŞEKKÜRÜ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından orman yangınlarıyla mücadelede desteğini belirten 73 ülke ve 10 uluslararası kuruluşa bayraklarını paylaşarak teşekkür etti. Erdoğan mesajında, "İnşallah bu zorlu süreci en kısa sürede atlatacağız. Can Azerbaycan'ın Cumhurbaşkanı değerli dostum İlham Aliyev'e, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'e teşekkür ediyorum" dedi.

BU AKŞAM CANLI YAYINA ÇIKACAK

Başkan Erdoğan, ATV ve AHaber ortak yayınına katılacak. Saat 21.00'de başlayacak yayında Erdoğan, yangınlarla mücadeleden algı operasyonlarına ve muhalefetin iftiralarına kadar birçok konuda açıklama yapması bekleniyor.