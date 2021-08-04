Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan açıklamalar şu şekilde;

33 mahallede çalışma yapıldı 3 mahallede çalışmalar devam ediyor. Yapılan hasar tespit çalışmaları sonrası gereken tüm adımlar atılacak. En kısa sürede vatandaşın yarasını sarmak için uğraşıyoruz. Vatandaşımız milletine güveniyor. Bizler de onları mahcup etmemek için çalışıyoruz.

Her mahalleye her köye gidiyoruz. Vatandaşlarımızın taleplerini dinliyor onların ihtiyaçlarına göre hareket ediyoruz. Hayvanlarımızı korumak için mücadele ediyoruz. 50 bin lira kadar eşya ve gereken yardımları yapacağız.

Zarar gören hayvanların tespiti zarar gören tarım alanlarının tespiti yapılıyor bunlar için gereken adımları atacağız. Eş zamanlı konut yapımı için çalışacağız. Evlerin yapımı için çalışmalarımız sürüyor. 1 ay içerisinde inşaatlar başlayacak. En geç önümüzdeki yaz itibariyle evlerini ahırlarını camilerini inşa edeceğiz.

50 BİN LİRA KADAR EŞYA VE GEREKEN YARDIMLARI YAPACAĞIZ

Her mahalleye her köye gidiyoruz. Vatandaşlarımızın taleplerini dinliyor onların ihtiyaçlarına göre hareket ediyoruz. Hayvanlarımızı korumak için mücadele ediyoruz. 50 bin lira kadar eşya ve gereken yardımları yapacağız.

Zarar gören hayvanların tespiti zarar gören tarım alanlarının tespiti yapılıyor bunlar için gereken adımları atacağız. Eş zamanlı konut yapımı için çalışacağız. Evlerin yapımı için çalışmalarımız sürüyor. 1 ay içerisinde inşaatlar başlayacak. En geç önümüzdeki yaz itibariyle evlerini ahırlarını camilerini inşa edeceğiz.

BURADA 3 TANE KÖYÜMÜZÜ TAMAMEN YENİLECEĞİZ

Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan süreci çok yakından takip ediyor. Vatandaşlarımızın yaralarını sarmak için mücadele ediyoruz. Bizler burada uykusuz ve yorgun olabiliriz ama vatandaşlarımızın bize olan güvenlerini hissettikçe moralimiz yükseliyor.

Nasıl ki diğer illerde gereken adımları atıp vatandaşlarımızın yaralarını sardıysak burada da gereken adımları atacağız ve onların yaralarını saracağız. Burada 3 tane köyümüzü tamamen yenileceğiz. Bunlar bölgenin yöresel mimarisine uygun şekilde yapılacak.

Orman alanlarımız hiçbir şekilde imara açılmayacak. Biz nu iddiaları dikkate almıyoruz ve işimize bakıyoruz. Bundan önce bu işlem yapılması bundan sonra da yapılmayacak."