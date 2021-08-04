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Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor! Gözler Bakan Koca'nın açıklamasında

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Koca başkanlığında bugün saat 16.30'da video konferans yöntemiyle toplanacak. Toplantıda salgındaki son durum değerlendirilecek. Son dönemde artan vaka sayıları masadaki konular arasında yer alacak.

Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor! Gözler Bakan Koca'nın açıklamasında

04.08.2021, 10:36

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu bugün saat 16.30'da Bakan Fahrettin Koca başkanlığında toplanacak.

Toplantıda salgındaki son durum değerlendirilecek. Son dönemde artan vaka sayıları masadaki konular arasında yer alacak.

Aşılama çalışmaları da Bilim Kurulu'nun en önemli konuları arasında yer alıyor. Aşılama hızının Kurban Bayramı'nın ardından artsa da toplumsal bağışıklık için yeterli düzeyde değil. Toplantının ardından yazılı açıklama yapılacaktır.

TOPLANTI ÖNCESİ FLAŞ AÇIKLAMA

Bakan Koca, "Ülkece en büyük mücadelemiz şu an yangınlarla. Öte yandan, önünü almak zor değilse de, salgın hastalıkta vaka sayıları artış gösteriyor. Bizi çevreleyen şartlara karşı, birlikte elimizden geleni yapalım. Yüreklere su serpecek haberlere ihtiyacımız var." dedi.

Yeni Biontech aşıları Türkiye'de

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