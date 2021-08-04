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Haberler Gündem Yeni Biontech aşıları Türkiye'de

Yeni Biontech aşıları Türkiye'de

Son dakika... Biontech aşısında yeni sevkiyat Ankara'ya ulaştı. Randevu sistemi yarından itibaren yeniden açılacak.

Yeni Biontech aşıları Türkiye'de

04.08.2021, 10:04 Güncelleme Tarihi: 04.08.2021, 10:20

Son dakika... Biontech aşısında yeni sevkiyat Ankara'ya ulaştı. Randevu sistemi yarından itibaren yeniden açılacak.

"YÜREKLERE SU SERPECEK HABERLERE İHTİYACIMIZ VAR"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medyadan önemli bir açıklama yaptı. Koca, "Ülkece en büyük mücadelemiz şu an yangınlarla. Öte yandan, önünü almak zor değilse de, salgın hastalıkta vaka sayıları artış gösteriyor. Bizi çevreleyen şartlara karşı, birlikte elimizden geleni yapalım. Yüreklere su serpecek haberlere ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

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