Başkan Erdoğan: ‘Yalan terörü estiriyorlar’

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, atv, ahaber, apara ve anews'ün ortak canlı yayınında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, uçak ve helikopter tartışmalarına sayılarla son noktayı koydu. Erdoğan konuyla ilgili, "16 uçak var. Bugün gelenlerle 20'ye çıktı. 56 helikopter var." dedi.





TALİMATINI VERDİK

Erdoğan, muhalefetin uçak ve helikopter sayısındaki manipülasyonuna dikkat çekerken, "Muhalefet sizinle beraber ayrı bir mücadelenin içinde." diye konuştu. Erdoğan konuyla ilgili, "Burada niye uçak ve helikopter yok gibi yalan terörü estiriyorlar. 16 uçak var. Bugün gelenlerle 20'ye çıktı. 56 helikopter var." ifadelerini kullandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan şu açıklamalarda bulundu:

● Yangında sekizinci gün. Tüm şiddetiyle devam ediyor. Yangında otellerde kalanlar var. Tahliye çalışmalarını gerçekleştirdik. Denizden ve karadan tahliye çalışmalarını yaptık. Dünyanın birçok yerinde olduğu gibi ülkemizde de orman yangınlarında büyük artış yaşandı. Burada siyasete yer olmamalı. Düşünün ki, 8 gün içinde 187 yangın çıktı. 187 yangından 15'i devam ediyor. Bunların çoğu kontrol altında. Bölgedeki Termik Santral yanma tehdidiyle karşı karşıya. Helikopterler ve uçaklar söndürme çalışması yaptı. Şu anda 3 bakanımız oradalar. Aşırı rüzgar olmasa söndürmek kolay olacak. Söndürürken bir taraftan da rüzgar tehdidiyle karşı karşıyasınız. Ama biz sadece bunlarla mücadele etmiyoruz.

UÇAK SAYISI 20 OLDU

8 gün içinde 187 yangın çıktı. 187 yangından 15'i devam ediyor. Bunların çoğu kontrol altında. Burada siyasete yer olmamalı.

● Muhalefet sizinle beraber ayrı bir mücadelenin içinde. Burada niye uçak ve helikopter yok gibi yalan terörü estiriyorlar. 16 uçak var. Bugün gelenlerle 20'ye çıktı. 56 helikopter var. Devlet olarak bizim görevimiz nedir? Devlet olarak görevimiz, tarım, orman ve hayvancılık, bütün bu ormanların bakımı, ıslahı; yangınların söndürülmesi birinci sorumluluğumuz. Yerleşim yerlerindeki yangınların sorumluluğu ise büyükşehir belediyelerine aittir. Antalya Büyükşehir Belediyesi birinci derecede sorumludur. Muğla, İzmir ve Aydın'da belediyelerin birinci sorumluluğudur. Bunlar 'Hayır bizim sorumluluğumuz yok' diyemezler. Açsınlar yerel yönetimlerle ilgili yasayı iyice incelesinler. Şu an napıyorlar? Biz orman yangınlarıyla mücadelemizi sürdürüyoruz. 8 şehidimiz var.

● Yerleşim bölgelerindeki yangın vesairelerin sorumluluğu kimin? O da oradaki büyükşehir belediyelerinin sorumluluğundadır. Orman yangınları şu an tüm dünyanın mücadele ettiği Kovid-19 gibi uluslararası bir tehdittir, hatta bir terör tehdididir.



BAY KEMAL'E CEVABIM VAR

TÜRKİYE'DE 'yalan terörü' var mı, var. Kim yapıyor, muhalefet. Adına birileri 'algı operasyonu' diyor ama bunun adı aslında yalan terörüdür. Biraz dürüst ol, samimi ol. Bir tespitin varsa bunu dürüst yap. Dürüst yap da adam sansınlar, biz de bir şeyler kapalım. Ama böyle bir şey maalesef yok. Muhalefetin yaptığı yalan terörüdür. Yanan canlıların sahiplerine hepsine ödemelerini yapacağız. Bunun çalışmaların talimatını valilerimize verdik. Vatandaşımızın yaylalarda, benim yörük kardeşlerimin geçim kaynağı o. O olacak ki, peynirini yapacak, çökeleğini yapacak."



BAY Kemal'e bir cümlelik cevabım var: Yanan alanlarla ilgili Turizm Bakanıma vermiş olduğum böyle bir yetki yok. Dürüstse ispat etsin.



YANGINDA BİLE BAŞKANIMIZA GÜVENİYORUZ DİYORLAR

BİRÇOK depremle karşı karşıya kaldık. Bütün yıkılan yerleri sıfırladık. TOKİ ile yepyeni konutlar yaptık, vatandaşlarımıza verdik. Son 19 yılda afetlerle mücadelede profesyonel yaklaşım sergiledik. Yangın ortamında bile 'Başkanımıza güveniyoruz' diyorlar. Bunu depremden sele birçok hadisede tecrübe ettik. Bu tecrübe neticesinde afet bölgesindeki birçok çalışmayı hızlı şekilde yürütebiliyoruz. Bir yandan da hasar tespit çalışmalarını sürdürüyoruz. Zaman kaybımız yok. Biz şunu da yapıyoruz; hemen evini bul, eve yerleş. Kiranı da biz ödeyeceğiz. 50 bin liralık da evin içini donatmak için destek vereceğiz. Muhalefetin bundan haberi var mı? Ben gerekli talimatları verdim. Evin içini hemen donatacaksınız. Ayni de olur nakdi de. Vatandaş bunu gördüğünde bile 'Evim yandı gitti ama devlet benim yanımda yerimi aldı' der.



RUSYA 3 UÇAK GÖNDERDİ

2002'DE su ikmal aracı hiç yoktu. 2021'de 2081 adet su ikmal aracı var. İlk müdahale aracı 2002'de yok. 2021'de 2170 adet var. 2002'de 14 adet 21 ton kapasiteli uçak var. 2021'de 682 adet bu noktada iş makinesi var. Bütün bunlarla beraber yangınla mücadeleyi sürdürüyoruz. Bugün dünya adeta yangın tehdidi altında. ABD, Rusya yanıyor. Rusya'da yangın varken, Putin bize o halde 3 tane uçak, 4 helikopter gönderdi.