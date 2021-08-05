Biontech aşıları Ankara'ya geldi, randevular başladı

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca'nın geçen hafta BioNTech aşısının üretiminde yaşanan aksama sebebiyle vatandaşlara randevusuz aşı olmaya gitmemelerini söylemesinden sonra BioNTech aşısının yeni sevkiyatı Ankara'ya geldi.

BUGÜNDEN İTİBAREN

TÜM dünya 2020 yılının Mart ayından beri koronayla mücadele ediyor. Türkiye'de ise koronaya açılan savaşta aşılar en büyük desteğimiz. Şu ana kadar 74 milyon 165 bin 315 kişi aşılandı. Ülkemizde uygulanan korona aşılarından biri olan BioNTech aşısının yeni sevkiyatı gerçekleşti. Yeni parti aşılar Ankara'ya ulaştı ve randevu sistemi bugünden itibaren yeniden açılacak.

BAKAN KOCA AÇIKLAMIŞTI

BAKANI Fahrettin Koca, geçtiğimiz cumartesi günü yaptığı açıklamada, aşı sevkiyatına ilişkin, "Çarşamba günü aşacağımız bir gelişme var. BioNTech aşısının üretiminde yaşanan aksama sebebiyle ülkemize sevkiyatta birkaç gün azalma olacak. Bu aşıyı tercih edenlerin aşı olmaya randevu almadan gelmemesini rica ediyorum. Anlayışınız için sağ olun. Sinovac'ta aksama yok" demişti.