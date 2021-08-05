CHP’nin bir algı operasyonu daha çöktü! ‘Eğitim merkezinin kapatılması zafiyet yaratmadı’

Yeni Asır'a konuşan Orman Bölge Müdürü Zafer Derince, bu merkezin kapatılmasının kendilerini hiçbir şekilde etkilemediğini ve eğitimlerin sahada yapıldığını söyledi. Bu nedenle herhangi bir zafiyetin söz konusu olmadığını vurgulayan Derince, "Biz işçilerimizi eğitiyoruz. Her yıl başında işbaşı eğitimi yapıyoruz. Biz eğitimlerimizi zaten arazide yapıyoruz. Orada nazari eğitimler yapılıyordu. Her sertifikaları da dosyalarında bulunuyor" dedi. Eğitimlerle orman yangınlarına müdahale süresini çok düşürdüklerini ifade eden Derince, "Bu 2003'te 40 dakika civarındaydı. Geçen yıl 12 dakikaya düştük. Bu yıl da İzmir bölgesi olarak 10 dakikaya kadar düştük" dedi.

ARSLAN'A CEVAP

ÖTE yandan daha önce Tarım ve Orman Bakanlığı'nın eğitim merkezinin kapatılmasıyla ilgili soru önergesi veren CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan'a verdiği cevap da ortaya çıktı. Bakanlık tarafından verilen yanıtta, "Bakanlığımızca, 2013 yılından itibaren Antalya Uluslararası Ormancılık Eğitim Merkezinde 2018 yıl sonu itibariyle 1.150 Orman Mühendisine yangın uzmanlık eğitimi ve orman yangınları ile mücadele simülatörü ile simülasyon eğitimi, 1.686 Orman Muhafaza Memuruna yangınla mücadele eğitimi, 960 arazöz operatörüne de ileri sürüş teknikleri eğitimleri verilmiştir. Ayrıca dünyanın her yerinden gelen orman yangınlarıyla mücadelede görevli 16 ülkeden 256 yabancı personele orman yangınları ile mücadele eğitimi verilmiştir. Bu zamana kadar toplam 4.626 yerli ve yabancı personele eğitim verilmiştir. Orman yangınlarıyla mücadelede görev yapan tüm personele işbaşı eğitimleri her yıl sezon öncesi verilmekte, personelin kişisel koruyucu güvenlik ekipmanları ve donanımları tedarik edilmektedir. Önergede geçen birimin kapatılması ile eğitim faaliyetlerinin engellenmesi ve aksatılması gibi bir durum söz konusu değildir" denildi.



MÜDAHALE SÜRESİ DÜŞTÜ

BAkanlık tarafından bölgede konuşlandırılmış bin 173 ilk müdahale ekibi ile en kısa sürede yangınlara müdahale edildiği belirtilen Bakanlık açıklamasında, "Ortalama yangına ilk müdahale süresi 2003 yılında 40 dakika iken; verilen eğitimler, geliştirilen altyapı faaliyetleri ve teknolojiyle donatılmış sistemlerimiz sayesinde 2018 yılında 12 dakikaya indirilmiştir. Birkaç yıl içerisinde de 10 dakikaya ulaşmak için gerekli yatırımlar yapılmakta ve tedbirler alınmaktadır" ifadelerine yer verildi.