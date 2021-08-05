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Haberler Gündem Emine Erdogan: Sifalı elleriniz dert görmesin

Emine Erdogan: Sifalı elleriniz dert görmesin

Emine Erdogan: Sifalı elleriniz dert görmesin

5.8.2021

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, orman yangınlarına ilişkin sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan açıklama yaptı. Yanan ormanların tarifsiz acısını yaşarken, kahraman görevlilerle vatandaşların da her bir canlı için cansiparane mücadele ettiğine şahit olduklarını vurgulayan Erdoğan, "Her bir yarayı saran şifalı elleriniz dert görmesin. Ülkemizin birlik ve beraberliği bunun da üstesinden gelecek" değerlendirmesinde bulundu.&#65279; Erdoğan'ın paylaşımı dakikalar içerisinde yüzlerce beğeni ve etkileşim aldı.

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