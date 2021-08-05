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Milli Güvenlik Kurulu toplanıyor!

Milli Güvenlik Kurulu bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanacak. Toplantıda iç ve dış gündemdeki gelişmeler kapsamlı bir şekilde ele alacak.

Milli Güvenlik Kurulu toplanıyor!

05.08.2021, 14:03

Milli Güvenlik Kurulu (MGK), saat 15.30'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplanacak. Toplantıdaki en önemli başlığı ise pek çok şehirde başlayan orman yangınlarını söndürme faaliyeti olacak.
Ayrıca Doğu Akdeniz ve Kıbrıs'ta yaşanan gelişmeler de masadaki başlıklar arasında.

GÜNDEMDEKİ KONULAR
Gündeme gelecek bir diğer konu ise Afganistan'daki gelişmeler. Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgeden çekilmesinin ardından Kabil'deki son durum da değerlendirilecek.

TERÖRLE MÜCADELE MASADA
Terörle mücadele de bugünkü toplantının ana başlıkları arasında. PKK/YPG, FETÖ, DEAŞ başta olmak üzere Türkiye'nin yurt içi ve yurt dışında yürüttüğü terör operasyonlarında gelinen son durum MGK'nın gündeminde olacak.

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