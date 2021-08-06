Dağ’dan Soyer’e uçak eleştirisi: Yangın uçağı için toplanan para nerede?

Yangın söndürme uçaklarıyla ilgili sarf ettiği sözlere AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ'dan cevap geldi. Katıldığı bir televizyon programında Soyer'in söylemlerine yönelik, "İzmir'deki yangından sonra Büyükşehir Belediye Başkanı 'yangın uçağı alacağım' diyerek para topladı. Üzerinden 2 yıl geçti ama ortada uçak yok. Para da toplandı, paralar nerede? Orada belediye meclis toplantısı yapıldı, zaten Tarım ve Orman Bakanlığı ağaçlandırdı yeri. Muhalefetin doğal afetlerdeki tek amacı siyasi çıkar sağlamak. Her olayda benzer refleksler: Yalan, dezenformasyon ve popülizm" ifadelerini kullandı.

1 MİLYON 736 BİN TL

AK Partili Dağ'ın bu sözlerinin ardından Tunç Soyer konuyla ilgili bir açıklama daha yaptı. O dönem kampanya ile ilgili İzmir Valiliği'nden izin alındığını ifade eden Soyer, "Orman İzmir kampanyası kapsamında milyon 736 bin 155 TL toplandı. 121 bin 599 adet yangına dirençli fidan ve Torbalı'daki İklime ve Yangıdı. na Dirençli Orman Fidanlığı'nda kulanılmak üzere iki adet konteyner temin edildi. Örnekköy Ağaçlandırma Sahası, Evka-5 Ağaçlandırma Sahası, Buca Evka-1 Ağaçlandırma Sahası, Bornova Şeytan Deresi, Aliağa Kalabak Ağaçlandırma Sahası ve Menderes Değirmendere İZSU Ağaçlandırma Sahası'na toplam 68 bin adet fidanın dikimi yapıldı. Ayrıca 60 su tankeri alınarak yangın riskli bölgelerde muhtarlıklara tahsis edildi. Menderes'e bağlı Çatalca, Efemçukuru, Kuyucak, Yeniköy mahalleleri ile Seferihisar'a bağlı Beyler ve Orhanlı mahallelerinden toplam 408 üreticiye 75 ton solucan gübresi dağıtıldı" ifadelerini kullandı.