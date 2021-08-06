‘helpturkey’ paylaşımlarına soruşturma başlatıldı

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya üzerinden yangınlarla ilişkili paylaşımlarda suç unsuru içerdiği tespit edilen paylaşımlar hakkında soruşturma başlatılacağını duyurdu. Sosyal medya platformu Twitter üzerinden 'helpturkey' başlığı altında yapılan paylaşımların 'militer doktrin' ve 'news page turkish' isimli hesaplardan yapıldığı, bu hesaplardan yapılan paylaşımların da asılsız iddia ve haberlerin dolaşıma sokulması stratejisi izlendiği belirtildi.

Yapılan bu paylaşımlarda organize şekilde halk arasında endişe, korku ve panik oluşturma, Türkiye Cumhuriyeti devleti ve hükümetinin aşağılanmaya çalışıldığı ifade edildi.

'KAOS YARATMAK'

Başsavcılık tarafından yapılan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Söz konusu hesaplar ile yangın olayına ilişkin bilgi kirliliğine yol açan gerçek dışı içeriklerin dolaşıma sokulduğu, konuya hassasiyeti olan sosyal medya kullanıcılarının tahrik edilmesiyle kaos ortamı yaratılmaya çalışıldığı, daha önce de bu hesaplar üzerinden benzer yöntemlerle terör örgütlerinin propagandalarının yapıldığı, dezenformasyon ve yıpratma haberlerinin ön planda tutularak çoklu bir strateji belirlendiği #helpturkey ana başlığı altında yapılan paylaşımlar, Militer Doktrin ve News Page Turkish isimli twitter hesaplarında yapılan paylaşım ve yorumlar tespit edilmiştir. Paylaşımlarda yangınla mücadelede devletin acziyet içerisinde olduğunu gösteren görsel ve yazılı içeriklerin suç oluşturduğu değerlendirilmiştir. Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret, Cumhurbaşkanına hakaret, Türkiye Cumhuriyeti devleti ve hükümetini aşağılama, halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme gibi suçların işlendiği kanaatine varılmıştır ve soruşturma başlatılmıştır. Suça iştirak ettiği anlaşılan gerçek kişilerin kimliklerinin belirlenmesi amacıyla gerekli teknik analizlerin yapılmasına yönelik talimatlar verilmiş olup, suç işlendiğinin tespit edilmesi halinde yeni soruşturmalar açılacaktır" denildi.