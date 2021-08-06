İzmir’de aranan mahrem abla Ankara’da yakayı ele verdi

Ankara Emniyet Müdürlüğü bünyesinde kurulan özel ekibin çalışmaları sonucu 3 yıldan bu yana firari olan FETÖ üyesinin Keçiören'de bir evde saklandığı tespit edildi. Takibe alınan şüpheli, polis ekiplerinin operasyonu sonucu saklandığı evde yakalandı. Gözaltına alınan S.S, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Hakkında İzmir Adliyesi tarafından yakalama kararı bulunan firari FETÖ şüphelisinin 3 yıldan bu yana Keçiören'de saklandığı belirlendi. ByLock kullanan şüphelinin "ev ablalığı" yaptığı ve "bölge talebe mesulü" olduğu öğrenildi.