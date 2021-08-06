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Haberler Gündem MGK’nın sıcak gündemi orman yangınları

MGK’nın sıcak gündemi orman yangınları

MGK’nın sıcak gündemi orman yangınları

6.8.2021

Milli Güvenlik Kurulu, Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde dün 15.30'da gerçekleştirilen toplantıda iç ve dış gündemdeki gelişmeler kapsamlı bir şekilde ele alındı. Toplantının en sıcak başlığı ise birçok şehirde başlayan ve devam eden orman yangınları ile söndürme faaliyetleri oldu. Ayrıca Doğu Akdeniz ve Kıbrıs'ta yaşanan gelişmeler de masadaki önemli başlıklar arasında yer aldı. Afganistan'daki gelişmeler ve Türkiye'ye etkileri de masanın sıcak konuları arasında yer alıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgeden çekilmesinin ardından Kabil'deki son durum da değerlendirildi.

TERÖR ÖRGÜTLERİYLE MÜCADELE
Bir diğer önemli başlık ise terörle mücadele. PKK/YPG, FETÖ, DEAŞ başta olmak üzere Türkiye'nin yurtiçi ve yurtdışında yürüttüğü terör operasyonlarında gelinen son durum MGK'nın gündeminde masaya yatırıldı.

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