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Haberler Gündem Son dakika: Ege ve Akdeniz'deki orman yangınlarında son durum! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Son dakika: Ege ve Akdeniz'deki orman yangınlarında son durum! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Başkan Erdoğan, "Bugün itibariyle artık 9 günü aşmış durumda. 44 ilimizde çıkan orman yangınlarının 146'sı kontrol altına alınmış durumda. 5 ilimizdeki 12 yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor." dedi. Erdoğan ayrıca, "Yangın mahalline görevli olmayanlar bundan böyle kesinlikle alınmayacaktır." şeklinde konuştu.

06.08.2021, 14:50 Güncelleme Tarihi: 06.08.2021, 15:15

Başkan Recep Tayyip Erdoğan orman yangıları ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarında öne çıkanlar:

Bugün itibariyle artık 9 günü aşmış durumda. 44 ilimizde çıkan orman yangınlarının 196'sı kontrol altına alınmış durumda. 5 ilimizdeki 12 yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

AZERBAYCAN'DAN YARDIM

Yoğun bir çalışma devam ediyor. Yangınlarla mücadele için tüm imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız. Azerbaycan'ı özellikle zikretmek durumundayım. Buraya gelmeden önce Aliyev'le bir telefon görüşmesi yaptık. Şu anda 600'ı aşkın yetişmiş itfaiyeci göndermiş durumda, bunu arttırabiliriz diyor araç gereçleriyle. Son olarak 100 itfaiyeciyi göndereyim dedi. İsabetli olur dedim. Bugün büyük ihtimalle gelirler. 16 amfibik uçak çalışmalara devam ediyor.

GÖREVLİ OLMAYAN GİREMEYECEK

Ukrayna'dan gelen gece söndürme kabiliyeti olan 5 helikopter var. Bunlar 24 saat full çalışacak. Havada durma süreçleri de yüksek. 150 iş makinesi ki termik santraln etfafını açmada dozerlere ihtiyacımız oluyor. Şu an itibariyle termik santraldeki gelişmeler olumlu istikamette.

Yangın mahalline görevli olmayanlar bundan böyle kesinlikle alınmayacaktır. Bu işi bilmeyenlerle mücadele etmek başımıza başka sıkıntılar, Allah göstermesin yaralanmalar başımıza gelebilir. Bunu da yaşamak istemiyoruz.

YURT DIŞINDAN YARDIMLAR

Diğer ülkelerden gelen hava araçlarına baktığımızda Rusya 5 helikopter ve 3 tanker uçak, İspanya 2 amfibik, Hırvatistan 1 amfibik uçak, Azerbaycan bir amfibik uçak ve bir helikopter göndermişti. Yurtdışından temin edilen 4 helikopter de bugün itibariyle yangın söndürme çalışmalarına katılacakç

Anayasanın 169. maddesi uyarınca yanan alanlar yeniden ağaçlandırılır ve başka amaçla kullanılamaz. Buraların inşaata açılacağı yönündeki sözler bu yalandır. Asla böyle bir şey yoktur. kılıçdaroğlu'nun da yalandan başka sıfatı yoktur.. bunların yaptığı iş yangına körükle gitmek. Yeni ağaçlandırma doğal bitki örtüsü ile uyumlu olacak. 252 milyon fidanı inşalah yıl bitmeden dikeceğiz.

Türkiye'yi garip gureba göstermek için 'Help Turkey' diye kampanya başlattılar. Dezenformasyonla terör estirmek suretiyle halkımızı yalana esir etme kampanyası içinde olanlar var. Bu konuda onlara prim vermeyeceğiz.

Yangın dumanları İzmir'i sardı! Köyceğiz’deki yangın devam ediyor! Bir bölge daha tahliye ediliyor Muğla’da yangın bölgesi 3’e düştü! Yangınlar üç bölgede aktif olarak devam ediyor Manisa'da karton ambalaj fabrikasında korkutan yangın

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