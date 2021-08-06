  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Gündem Ukrayna helikopterleri gece müdahale edecek

Ukrayna helikopterleri gece müdahale edecek

Ukrayna helikopterleri gece müdahale edecek

6.8.2021

Türkiye'nin yangınlarla mücadelesi tüm hızıyla devam ederken, İspanya ve Hırvatistan'dan gelen uçakların ardından Ukrayna'dan bir şirketten bulunduğu bildirilen 5 yangın helikopteri daha Türkiye'ye geldi. Ukraynalı pilotlara müdahale sırasında Türk pilotları da eşlik edecek. Hava karardığında da görev yapacak helikopterlerin tek seferde yaklaşık 3 ton su taşıyabildiği kaydedildi.

■ FERDİ YAVUZ

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Ukrayna helikopterleri gece müdahale edecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.