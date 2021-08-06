Ukrayna helikopterleri gece müdahale edecek

Türkiye'nin yangınlarla mücadelesi tüm hızıyla devam ederken, İspanya ve Hırvatistan'dan gelen uçakların ardından Ukrayna'dan bir şirketten bulunduğu bildirilen 5 yangın helikopteri daha Türkiye'ye geldi. Ukraynalı pilotlara müdahale sırasında Türk pilotları da eşlik edecek. Hava karardığında da görev yapacak helikopterlerin tek seferde yaklaşık 3 ton su taşıyabildiği kaydedildi.

■ FERDİ YAVUZ