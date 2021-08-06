‘Yangınlar Türk ekoloji tarihinde milat olacak

TEMMUZ ayının sonunda Muğla'nın Manavgat ilçesinde başlayan ve toplam 17 ilde arka arkaya çıkan orman yangınlarıyla mücadele sürerken, Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, Yeni Asır'a önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye tarihinin en büyük orman felaketiyle karşı karşıya kaldığını söyleyen Yaşar, "Orman yangınları Türkiye'de bir milat. Bundan sonra Türkiye ekoloji tarihinde büyük yangından önce ve büyük yanından sonra diye konuşulacak. 2008 yılında Antalya'da Manavgat'a bağlı Taşağıl beldesinde çıkan büyük orman yangını geniş alana yayılarak yaklaşık 1 hafta sürmüş ve 16 bin hektarın üzerinde alan yanmıştı. Şimdiki kaybettiğimiz orman kaybı ise 2004 ile 2019 yılındaki orman kaybına yakın duruma geldi. Bu durum hiç hoş değil" diye konuştu.

YAPAY ZEKANIN ÖNEMİ

Türkiye'nin kendi uyduları, İHA'ları ve Drone'ları olduğunu aktaran Yaşar, "Elimizde her türlü sistemimiz var ama bir şekilde bu yangınlar çıktı. Biz yangınlarda her yıl ortalama 10 bin hektar orman kaybediyoruz. Bu yıl sırf Rusya'da bir buçuk milyon hektar orman yandı. Bundan sonra uydudan takip ve yapay zekayla orman kontrolü hızlıca ön plana çıkması gerekiyor" dedi. Tek başına küresel ısınmanın orman yangınları oluşturamayacağını da söyleyen Yaşar, "Küresel ısınma yangının hızlıca yayılmasına sebep olur. Ama asıl yangın sebepleri insan kaynaklıdır" ifadelerini kullandı.

■ MERT ALPDÜNDAR