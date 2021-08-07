1’i turuncu, 1’i gri kategoride 9 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Van, Mardin ve Hakkari'de Terör Arananlar listesinde gri kategoride yer alan 1, turuncu kategoride 1 terörist olmak üzere toplam 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlık ayrıca Irak'ın kuzeyindeki Gara'da 2 PKK'lı ile Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 1 PKK/ YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

SIĞINAĞA HAREKAT DÜZENLENDİ

Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "Hakkari Yüksekova Tilören bölgesinde örgüt mensuplarınca kullanıldığı tespit edilen sığınağa yapılan hava harekatında aralarında turuncu kategoride yer alan 'Vejin' kod adlı Zana Kılıçoğlu'nun olduğu 2 terörist etkisiz hale getirildi. Eren-5 Operasyonları kapsamında Mardin kırsalında etkisiz hale getirilen 1 teröristin, gri kategoride yer alan 'Cilo' kod adlı Süleyman Öztürk olduğu belirlendi. Operasyonlarda 3 PKK/KCK terör örgütü mensubu da ölü olarak ele geçirildi" ifadelerine yer verildi. SIZMA GİRİŞİMLERİ ENGELLENDİ

İÇişleri Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Gara'da 2 PKK'lı ile Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 1 PKK/YPG'li teröristin de etkisiz hale getirildiğini açıkladı.