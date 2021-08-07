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Haberler Gündem 20 milyon 570 bin kişi ‘İLK DOZ’u erteliyor!

20 milyon 570 bin kişi ‘İLK DOZ’u erteliyor!

20 milyon 570 bin kişi ‘İLK DOZ’u erteliyor!

7.8.2021

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, çift doz aşısını yaptıranların sayısının salgınla mücadele için henüz yeterli olmadığını bildirdi. Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kovid-19 salgınına karşı şu ana kadar 75 milyon doz aşı yapıldığını belirtti. Aşılama hızı ve performansın yüksek olduğunu vurgulayan Koca, "Fakat çift doz aşısını yaptıranların sayısı salgınla mücadele için henüz yeterli değil. Daha önemlisi ilk dozu erteleyen kişilerin yaklaşık 20 milyon 570 bin olması. ifadelerini kullandı.
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