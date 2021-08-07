Başkan Erdoğan Irak Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin'i kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Irak Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin'i kabul etti. Basına kapalı görüşme yaklaşık 40 dakika sürdü.



DİBEYBE İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ

Başkan Erdoğan, bugün Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'yi de Vahdettin Köşkü'nde kabul etti. Dibeybe ile görüşmenin ardından heyetlar arası görüşmeye geçildi.