Hem soruşturma hem tokat gibi cevap!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada orman yangınlarıyla ilgi sanki devleti aciz düşmüş gibi gösteren FETÖ ve Türkiye düşmanlarının körüklediği 'HelpTurkey' paylaşımları için resen soruşturma başlatırken, vatandaşın tepkisi de giderek büyüyor.

Türkiye’yi karalamakta geç kalmadılar

Yeni Asır'ın "Help- Turkey" paylaşımıyla adeta dış güçleri Türkiye'yi müdahaleye çağırma imasında bulunan ünlüler için attığı "Siz hangi ülkenin sanatçılarısınız?" manşeti büyük yankı uyandırdı.

Devleti acizmiş gibi gösteren ünlülerin avukatlığına soyunan şarkıcılar Gülben Ergen ve Seda Sayan ile magazinci İzzet Çapa'ya ise, vatandaştan tokat gibi cevaplar geldi.

Bu şarkıcıların sosgeniş sosyal medya paylaşımlarının altına yorum yazan vatandaşlar, "O sanatçıyım diyenlerin yaptığı ayıp değil de Yeni Asır'ın attığı manşet ayıp öyle mi? Yeni Asır

çok doğru manşet atmış" dedi.

'DEVLETE SALDIRAYIM' ZİHNİYETİ

Vatandaşların paylaşımları arasında "Yeni Asır çok doğru manşet atmış. Niye ayıp? Bu ülkede en rahat şekilde yaşayıp devletine sizin kadar saydıran var mıdır acaba? Dünyada bu kadar olaylar olurken hangi sanatçı yaşadığı ülkeye veya devlet yöneticilerine saydırıyor?" ve "Bu sanatçılar da bir şey olsun da hemen devlete saldırayım zihniyetinde" şeklindeki yorumlar ön plana çıktı.

Yangın bölgesinden yazan bir vatandaş da "Oturduğunuz yerden boş boş konuşacağınıza gelin sabaha kadar soğutma yapın veya bizimle duman soluyun" çağrısında bulundu. Bir başka vatandaş ise, "Sanatçıların ormanları yakan 'ateşin çocukları' (PKK) için de ekran başına çıkıp 'kahrolsun' diye haykırmalarını isterdim" ifadesini kullandı.

PKK'YA DA LAF SÖYLESİNLER!

■ 53MİRZA: Onların yaptıkları ayıp değil de o manşet ayıp öyle mi?

■ SAKTEPE21: Yapılanları görmezden gelen sanatçılar... Kusura bakmayın ama haklılar..

■ AYSEAYSEL10: Ben sanatçıyım demekle sanatçı olunmuyor. Kendilerini üstün tutamazlar. Halka hakaret et, istediğin siyasi yorumları yap, desteklemediğin partiyi tutanları aşağılamakla sanatçı olunmuyor. Sanatçı olanlar zaten gerekli saygıyı görüyor.

■ PELİN_TOKER: Yangın bölgesinde yaşayan biri olarak bizim yanımızda olan vatandaşlar hele Furkan (Kızılay)... 4 gündür elinde hortum dağlarda yangınla uğraşan sanatçı. O artık Fethiye'nin manevi evladı. Allah razı olsun, oturduğunuz yerden boş boş konuşacağınıza gelin sabaha kadar soğutma yapın veya bizimle duman soluyun.

■ FATMABAHARYES: Bu sanatçılar da bir şey olsun da hemen devlete saldırayım zihniyetinde. İnsan bu zamanda biraz daha hassas olmalı ama bazı sanatçılar iktidarla sorunları olduğu için her seferinde zehir kusuyorlar.

■ AYEM_YAVUZ: Biz de halk olarak deriz ki o zaman, sanatçı dediğin ortalığa fitne düşünceler atmamalı. Aksine insanları sakinleştirmeye çalışmalıdır. Sizler ki, binlerce insana hitap ediyorsunuz tabii ki de fikirler düşünceler söylenebilir. Fakat böylesine hassas bir dönemde özellikle devlet, asker, polis hedef gözterilemez. Sizin yaptığınız ateşe odun atmak olur, hassas olan sadece sizler değilsiniz.

SUDİCAN58: Sanatçı olarak yangın mevkilerinde elinde kova, su, kazma, kürek artık her ne gerekiyorsa bir zahmet gidilse halkla beraber

yardıma koşsalar daha içten ve samimi olacaklar. Maalesef ki, kimi sanatçı kılığında olan beş para etmez insanlar var.

■ SEYİTOGLUNURHAN: Niye ayıp? Bu ülkede en rahat yaşayıp devletine sizin kadar saydıran var mıdır acaba? Dünyada bu kadar olaylar olurken hangi sanatçı yaşadığı ülkeye veya devlet yöneticilerine saydırıyor?

■ SAHİNKİLİC593: Devlet millet bütün imkanlarıyla birlikte seferber olmuşken, bir anda 120 ayrı noktada yangınla mücadele ederken, sözde sanatçılar karalama kampanyası başlattılar. Lanet olsun böyle sanatçılara. Bu ülkenin en güzel yerlerinde siz yaşıyorsunuz, paranızın hesabını bilmiyorsunuz. Madem örneksiniz, yangın başladığında paranıza kıyıp ikişer üçer yangın söndürme uçağı kiralasaydınız yurt dışından. Hadi onu yapmadığınız, olay yerinde yangınla mücadeleye gitseydiniz. Örneksiniz ya hani...

■ CEMSULTAN.5: Ülke yanıyorsa ülkesi için bir şeyler yapsınlar. Ortalığı karıştırmasınlar!

■ KARATAS_KİROGLU: Sizler sanatçı kisvesi altında her istediğinizi yapacak ve diyeceksiniz!... Fişlenmekmiş! Çok doğru manşet atmış...

■ MERVE.A42: Askeri, polisi küçümsediler, Türkiye'yi küçümsediler daha ne yapsınlar? Allah Türkiye'yi bunlara muhtaç etmesin. Türkiye güçlü bir devlet...

■ FATOSCAN81: Algı yaratmaz, ayrıştırmaz, hesap sormaz, birlik mesajı verir sanatçı. Yanlışı milleti gaza getirerek değil, güzel üslupla dile getirir. Bilmem anlatabildim mi? Her seferinde siyaset yaparak hükümeti suçlayarak konuşmaz, yapılanları da söyler sanatçı, yapılmayanı da...

■ TULAYILMZ68: Herkesin görüşü kendine. Sevebilirler saygı duyarım ama bunlar benim sanatçım olamaz... Milleti devletine karşı kışkırttılar.

■ HUSREV.DOGRU: Gezi'de iki ağaç için en önde gidenler bunlar değil miydi? Şimdi neden yanan ağaçları kurtarmaya gitmiyorlarlar?

■ SON_1_SANSSSS: Sanatçı adı altında toplanmış, ortalığı ateşe veren topluluk bunlar. İşleri provokatörlük.

■ FİKRİ_SAHİNNT: Kendini sanatçı sananlar, kibriniz çapınızdan büyük. Lanet olsun her açıdan kendine ve siyasetine pay çıkaran sanatçılara!

■ YESİMSARALCALİK: Gülben kimsenin bir şey istediği yok. Bu ülkenin sanatçısı iseler sahip çıksınlar ülkelerine. Sürekli kötü eleştiriler yapmasınlar