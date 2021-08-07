Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer oldu

Resmi Gazete'nin dünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı'na göre, görevden affını isteyen ve af talebi kabul edilen Prof. Dr. Ziya Selçuk'tan boşalan Milli Eğitim Bakanlığı'na, Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mahmut Özer atandı. Milli Eğitim Bakan Yardımcılığı'na ise Prof. Dr. Ahmet Emre Bilgili, Prof. Dr. Petek Aşkar ve Dr. Sadri Şensoy atandı. Türkiye'deki öğrenciler için kendisine çalışma imkanı sağlayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarını sunan Selçuk, öğrencilere bir veda mesajı da paylaşarak, "Dua, niyet ve gülümsemesiyle bana destek olan herkesi kalbimle selamlıyorum" ifadelerini kullandı. Devir teslim töreninde konuşan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ise, "Büyük bir sorumluluk üstlendiğimin farkındayım, Eylül'de okulları açmak için ne gerekiyorsa yapacağız, artık kapalı tutmak gibi bir lüksümüz yok" dedi.

■ BURAK ERDEM ÇELİK