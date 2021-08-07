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Haberler Gündem PKK’dan kaçan terörist ikna sonucu teslim oldu

PKK’dan kaçan terörist ikna sonucu teslim oldu

PKK’dan kaçan terörist ikna sonucu teslim oldu

7.8.2021

Milli Savunma Bakanlığı, PKK'dan kaçarak Türkiye sınırına yakın köye sığınan teröristin, ailesinin de katıldığı ikna çalışmaları sonucu teslim olduğunu duyurdu. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre PKK'dan kaçan terörist, Türkiye sınırına yakın köye sığındı. Bunun üzerine harekete geçen Türk Silahlı Kuvvetleri, teröristin Yüksekova'daki ailesine ulaştı. Ailenin de katıldığı ikna çalışması sonucu terörist hudut hattında teslim oldu. Terörist, sorgusunun ardından ailesiyle bir araya getirildi.

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