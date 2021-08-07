'Yalan beyanlarınıza basit bir bilgi eksikliği denilemez'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray'ın, Türkiye Afet Müdahale Planı'nda (TAMP), yangın müdahale grubu içinde belediye adının geçmediğine ilişkin açıklamalarına, sosyal medya hesabından yanıt verdi.

"BAKSAYDI GÖRÜRDÜ"

Oktay, muhalefetin bazı temsilcilerinin, TAMP'a ilişkin yaptıkları değerlendirmelerin, "yalanlarla dolu algı operasyonlarının bir parçası" olduğunu söyledi. TAMP'a göre koordinasyon ve müdahale birimlerinin, "ulusal" ve "yerel" düzeyde belirlendiğini aktaran Fuat Oktay, şunları kaydetti: "Biraz zahmet edip İl Afet Müdahale Planları'na bakılsaydı, belediyelerin Yangın Çalışma Grubu'nun 'ana çözüm ortağı', 17 Çalışma Grubu'nun da 'destek çözüm ortağı' olduğu kolaylıkla görülürdü. Ayrıca, belediye başkanları da İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu'nun üyesidir. Yoğun emek ve gayretlerle ortaya konulan titiz çalışmalara böylesi kritik bir dönemde, yalan yanlış yorum ve beyanlarda bulunmak, basit bir bilgi eksikliğiyle izah edilemez."