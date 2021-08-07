Yangınlar bahane Haçlı Seferi başlatıldı

Haçlılar beş koldan saldırıyorlar. Yangınları tek tek çıkartarak ciğerimizi yakan Haçlı Siyonistler ve devşirdikleri hainlerin, paralel olarak sosyal medya ve gazeteleriyle yeni Haçlı seferini hızlandırdıkları gözleniyor. Son üç gün içinde Derin Amerika- Avrupa'nın istihbarat servislerinin beyin kadrosunca yönetilen sosyal medya, algı operasyonlarını yoğun biçimde sürdürürken, ABD ve Avrupa basını da yeni Haçlı seferine asker yazılmış bulunuyor. Bir çoğu Yahudi sermayedarlerı olan Batı basını, hedefe Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı koyarak Türk hükümetini çaresiz göstermek için küstahça yayınları artırdılar. Yayıncılık örtüsü altında Türkiyemize beşinci kol faaliyeti artıran Amerika'nın Sesi, BBC, DW, EURONEWS, ABD-Wall Street Journal, İngiliz gazeteleri Guardian, Financial Times, The Times, güdümlü analizleriyle Türkiyemize saldırıyorlar. Aynen eş zamanlı olarak Türkiye'nin turizm cennetlerinde çıkarılan yangınlar gibi, Batı basını da eşzamanlı küstah, yalan, Türkiyemizin imajını zedelemeye yönelik psikolojik savaş teknikli yayınlarını artırdılar. Ajanlarıyla çıkardıkları yangınları bahane ederek, Başkan Erdoğan analizleriyle, aziz milletimizin arasına nifak sokmaya çalışıyorlar. İngiliz istihbarat servisi ile paralel çalıştığı bilinen İngiliz Guardian Gazetesi orman yangınlarını, "Türkiye'de hükümete öfke büyüyor. Çaresizlik, panik' başlığı ile veriyor. Haçlı siyonistler, EMİR ALAN TÜRKİYE, NATO'NUN İLERİ KARAKOLU TÜRKİYE düşüncelerini gerçekleştireceklerini sanıyorlar. Hayal görüyorlar. Bunlar, İstiklal Marşı yazarımız milli şair Mehmet Akif'in anlattığı 'TEK DİŞİ KALMIŞ CANAVARLAR.' Evet, bunlar, insanlığı fesh etmiş, Müslüman kanı emmenin peşindeki sürüngenler.

NATO'DAN YARDIM DİLENEN ZAVALLILAR

Derin ABD-Avrupa'nın istihbarat servisleri tarafından yönetilen sosyal medya üzerinden, 'kontrollü kaos-kontrollü yangın' mekaniği ile Başkan Erdoğan'ı devirme tezgahları çalıştırılıyor. Türkiye'nin ciğerlerini tüketen yangınlar üzerinden başlatılan dezenformasyon, algı ve propaganda savaşında, 'Help Turkey' ihanetinin ardında çok dikkati çeken bir şifre var. İlk kıvılcımı 28 Temmuz'da Antalya'nın Manavgat ilçesinde attılar. İşte o andan itibaren Türkiyemizi tam anlamı ile bir ateş kapanına sürüklediler. Gözünü Batı'dan ayırmayan siyasetçiler, bazı tanınmış kişiler ve yurt dışında yuvalanan terör grupları (PKKFETÖ- Ermeni Terör-DEAŞ) ile bağlantılı hesaplar kaosu büyütmeye başladılar. Yabancı istihbarat servislerinin emriyle yurt dışı kaynaklı "Help Turkey" başlığı ile "Global Call" kampanyası başlatıldı. Ne tesadüf. Bu sahte çağrıya NATO logosu etiketlendi. Evet. Aslında NATO logosu ile Türkiye'deki yangınlara küresel müdahale-çökülmesi isteniyordu.

BİZ BU FİLMİ GÖRDÜK

Aziz Türk milleti bu tezgahı 15 Temmuz 2016'da ABD-NATO aparatı FETÖ darbe sürecinde de gördü. FETÖ darbesi Adana İncirlik NATO (ABD) Üssü'nden destek alıyordu, Kıbrıs'taki İngiliz Agtarur Üssü'nde 15 bin İngiliz askeri, uçaklarıyla hazır bekliyordu. Antalya önlerinde ABD uçak gemisi alarmda bekliyordu. Suriye sınırında ABD aparatı PKK sabaha kadar ciplerin motor sesleri arasında bekliyordu. Türkiyemizde iç savaş çıkarıp, polis ile ordunun, asker ile tetikçilerin çarpıştığı bir NATO ÜLKESİ TABLOSU YARATIP Türkiyemize müdahale edeceklerdi, ÇÖ- KECEKLERDİ.

Bir NATO ülkesi karışıktı diyerek, NATO GÜÇLERİ, HAİN NATOCU FETÖ ASKERLERİYLE KOL KOLA ANKARA'YA ÇÖKMEYİ HESAP EDİYORLARDI.



Peki FETÖ darbe sürecinde ABD ve Avrupa ne yapıyordu? Derin Avrupa FETÖ hainlerinin pozisyonunu gözlüyordu. ABD küstahça, 'iki tarafı görüşmeye davet ediyoruz' diyerek aparatları FETÖ'yü meşru bir taraf olarak gösteriyor, kol kanat geriyor, gelişmeleri Brüksel karargahında uydular üzerinden canlı takip ediyorlardı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve aziz milletimizin ayağa kalkması ile ABD-NATO aparatı FETÖ'nün açtığı çukurlara yuvarlandığı bir zamanda, SÖZDE AÇIKLAMALAR ile ortaya çıkıyorlar, darbeye güya karşıymış gibi sahte açıklamalar yapıyorlardı.

SONUÇ

En büyük delil itiraftır. Derin ABD-Avrupa'nın, Türkiye içindeki satılmış hainlerinin global call çağrısına NATO logosu eklemeleri en büyük itiraftır. Bunu anlamayanlar, nato mermer, nato kafadır. 15 Temmuz'da derin nato çökemedi Türkiye'ye, hainlerin çıkardığı yangınları da bahane ederek derin NATO yine Türkiye'ye çökemedi çökemeyecek. Derin NATO'nun devşirdiği baykuşlar da açtıkları çukurlarda boğulacak.