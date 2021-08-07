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Haberler Gündem ‘Yoğun bakımdaki gençlerin hepsi aşısız!’

‘Yoğun bakımdaki gençlerin hepsi aşısız!’

‘Yoğun bakımdaki gençlerin hepsi aşısız!’

7.8.2021

KORONA virüs vakaları artarken, hastanelerde genç hastaların sayısı da yükselmeye başladı. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kovid-19 Yoğun Bakım Ünitesi Sorumlusu Prof. Dr. Ayşe Özcan, yoğun bakımda tedavi gören hastaların yaş ortalamasının giderek düştüğünü belirtip, "Yoğun bakıma yatan genç hastaların yüzde 100'ü aşısız, diyebilirim" dedi. Özcan, "Aşı olmayı asla ertelemeyi düşünmeden ve Sağlık Bakanlığı da her yaş grubuna bu aşı imkanını sunmuşken bunu mutlaka hızla değerlendirmek lazım" diye konuştu.
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