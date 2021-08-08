Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "PKK/YPG'li teröristlerin 5 Ağustos'ta, Fırat Kalkanı bölgesindeki sivil bir vinci ve sivil bir ambulansı tanksavar füzesiyle vurması cezasız kalmadı. Ateş destek vasıtalarımızla yapılan atışlarla 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi." denildi.
Bakanlık tarafından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi;
"Etkisiz hâle getirilen 6 teröristten birinin sivil vinç ve ambulansa tanksavar füzesi atarak 2 masum sivili katleden terörist olduğu tespit edildi."
Ambulansa saldırmışlardı! 6 terörist öldürüldü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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