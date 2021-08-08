Ambulansa saldırmışlardı! 6 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "PKK/YPG'li teröristlerin 5 Ağustos'ta, Fırat Kalkanı bölgesindeki sivil bir vinci ve sivil bir ambulansı tanksavar füzesiyle vurması cezasız kalmadı. Ateş destek vasıtalarımızla yapılan atışlarla 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi." denildi.



Bakanlık tarafından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi;



"Etkisiz hâle getirilen 6 teröristten birinin sivil vinç ve ambulansa tanksavar füzesi atarak 2 masum sivili katleden terörist olduğu tespit edildi."