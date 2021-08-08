  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Gündem Ambulansa saldırmışlardı! 6 terörist öldürüldü

Ambulansa saldırmışlardı! 6 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesindeki vinç ve ambulansı tanksavar füzesiyle vuran ve 2 sivili katleden teröristin de arasında olduğu 6 PKK/YPG'linin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Ambulansa saldırmışlardı! 6 terörist öldürüldü

08.08.2021, 10:52

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "PKK/YPG'li teröristlerin 5 Ağustos'ta, Fırat Kalkanı bölgesindeki sivil bir vinci ve sivil bir ambulansı tanksavar füzesiyle vurması cezasız kalmadı. Ateş destek vasıtalarımızla yapılan atışlarla 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi." denildi.

Bakanlık tarafından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi;

"Etkisiz hâle getirilen 6 teröristten birinin sivil vinç ve ambulansa tanksavar füzesi atarak 2 masum sivili katleden terörist olduğu tespit edildi."

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Ambulansa saldırmışlardı! 6 terörist öldürüldü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.