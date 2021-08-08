Dibeybe’den Başkan Erdoğan’a ziyaret

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Libya Başbakanı Abdülhamid Dibeybe'yi kabul etti. Dün öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı'daki konutundan çıkarak Vahdettin Köşkü'ne geçen Başkan Erdoğan, burada Libya Başbakanı Abdülhamid Dibeybe'yi ağırladı.

ELVAN VE MUŞ DA KATILDI

Saat 14.00 sıralarında başlayan ve basına kapalı olarak 1 buçuk saat süren görüşmede, iki ülke ilişkileri ve işbirlikleri ile bölgesel gelişmeler ele alındı. Kabulün ardından Başkan Erdoğan ve Dibeybe heyetler arası görüşmeye geçti. Vahdettin Köşkü'nde basına kapalı gerçekleştirilen heyetler arası görüşmeye, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Sefer Turan da katıldı.