Hulusi Akar: “Libya’da yabancı asker değiliz

Dünyanın en saygın ve zorlu kursları arasında yer alan "Özel Kuvvetler İhtisas Kursu"nu bitiren kursiyerler, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın katıldığı törenle mezun oldu. 47 haftalık zorlu kursu katılımcılardan yarısından daha azının tamamlayabildiği öğrenildi. Yoğun geçen 47 haftalık eğitimin ardından 173 kursiyer bordo bere takmaya hak kazandı. Bakan Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Genelkurmay İkinci Başkanı Korgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ile Özel Kuvvetler İhtisas Kursu'nun kapanış törenine katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende kurs birincisi yaş kütüğüne plaket çaktı.





HEP YANLARINDA OLACAĞIZ

Burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin başta Irak olmak üzere tüm komşularının sınırlarına, egemenlik haklarına, hukuklarına saygılı olduğunu vurgulayan Akar, Türkiye'nin Libya ve Azerbaycanlı kardeşlerinin haklı davaların davalarında yanlarında olmaya devam edeceğini belirterek, şu ifadeleri kullandı: "Libya'da biz 'yabancı asker' değiliz. Hükümetin daveti üzerine oradaki faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Orada yapmaya çalıştığımız şey askeri, eğitim iş birliği ve danışmanlık. Diğer ülkelerin çeşitli görevlerde yaptıklarının aynısı. Fakat biz olduğumuz için bunu anlamamakta ısrar ediyor, bunu karalamak için ellerinden gelen gayreti gösteriyorlar. Bunların hiçbir kıymeti harbiyesi yok. Libyalı kardeşlerimizle beraber olmaya, tek Libya olarak yapmaları gereken çalışmalarda onları desteklemeye devam edecek, bunu sürdüreceğiz. Libya, Libyalılarındır, bunu destekliyoruz" dedi.



KABİL'DE TEMASLAR SÜRÜYOR

Afganların güven ve refah içinde yaşamaları için imkanlar dahilinde, elinden gelen gayreti gösterdiklerini ve bundan sonra da gösterme

arzusunda olduklarını da ifade eden Akar, "Son 6 yıldır tüm Afganistan için önemli olan Uluslararası Hamid Karzai Havaalanı'nın işletilmesini sağladık, sağlamaya devam ediyoruz. Eğer şartlar oluşursa biz yine Afgan kardeşlerimizin güvenliği, huzur ve ihtiyaçlarının karşılanması, Afgan kardeşlerimize destek olması için bu havaalanını işletmeye talibiz. Bu konudaki temaslarımız da sürüyor" şeklinde konuştu.

18 BİN 313 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

TERÖRLE mücadelede 24 Temmuz 2015'ten itibaren başlayan yeni dönemin Pençe operasyonları ile devam ettiğini ifade eden Hulusi Akar, "24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar 18 bin 313 terörist etkisiz hale getirildi. Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 1 Ocak'tan bugüne 1631 terörist etkisiz hale getirildi. Büyük bir mücadele yapılıyor. Bu konuda azimli ve kararlıyız. İnşallah tek yumruk, tek yürek olmak suretiyle terör belasından asil milletimizi kurtaracağız. Bu iş bitecek. Nerede terörist varsa orası bizim hedefimizdir" dedi.



'GÜÇ KAYNAĞIMIZ MİLLETİMİZİN DUASI'

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Özel Kuvvetler Komutanlığı'nı TSK'nın mazisi şan ve şerefle dolu seçkin birliklerinden biri olarak nitelendirdi. Personele de hitap eden Güler, "Sizlerden çok önemli görevler bekleneceğinin, yeri ve zamanı geldiğinde vatan için büyük fedakarlıklar yapmanız isteneceğinin bilincinde olun. Güç kaynağımızın milletimizin sevgisi, güveni ve duası olduğunu asla unutmayın" ifadesini kullandı.

BETÜL USTA