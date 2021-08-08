CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı bir televizyon programında yine skandal sözler sarf etti. Daha önce söylediği 'Suriyelileri göndereceğiz' ifadelerini hatırlatan CHP lideri, "Davulla zurnayla göndereceğiz. Hiç tedirgin olmasınlar, ırkçılık söz konusu değil. Kendi ülkelerinde ev sahibi yaptığınız zaman, fabrika kurduğunuz zaman giderler. Gaziantep'teki işadamlarına 'Buradaki fabrikalardan bir tane de oraya yapın' diyeceğiz" dedi.

'ONLARIN DA OYLARINA TALİBİZ'

Kurdukları siyasi ittifakla ilgili de konuşan Kılıçdaroğlu, "Bütün ilişkilerimizin güvene dayanması lazım. HDP bazı yerlerde belediye başkan adayı çıkarmadı. Ama tamamı bize mi oy verdi, bir kısmı başka partilere mi oy verdi, bunu bilmiyoruz. HDP'lilerin de oyuna elbette talibiz" açıklamasını yaptı. Türk Hava Kurumu'nda bulunan yangın söndürme uçaklarına ilişkin soruya da yanıt veren Kılıçdaroğlu, "THK'da çalışan uçak var. Şu anda alanda hem uçak, hem helikopter var" diye konuştu. 3 gün önce Türk Hava Kurumu'na yaptığı ziyarette hangarda bulunan hiçbir uçağın çalışmadığını söyleyen Kılıçdaroğlu'nun Bu kez aynı soruya "Şu anda var" Kılıçdaroğlu skandal ifadelerini sürdürüyor mu'nda cevabını vermesi dikkatlerden kaçmadı.