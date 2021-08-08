Myanmar’ın BM elçisine suikast girişimi: 2 tutuklama

Myanmar'ın darbe karşıtı Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Kyaw Moe Tun'a suikast girişimi planladıkları iddiasıyla ABD'de "Phyo Hein Htut" ve "Ye Hein Zaw" adlı 2 Myanmar vatandaşı tutuklandı. New York Güney Bölge Savcısı Audrey Strauss, "2 kişi, Myanmar'ın Birleşmiş Milletler Büyükelçisini Amerikan topraklarında gerçekleştirilecek bir saldırıda yaralamayı ya da öldürmeyi planladı" dedi. 2 ismin, Myanmar ordusuna silah satan Taylandlı bir silah tüccarı tarafından büyükelçiyi görevine bırakmaya ikna etmesi için kiralandığı iddia edildi.