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Son dakika: Sağlık Bakanlığı bugünkü koronavirüs tablosunu açıkladı

Sağlık Bakanlığı 8 Ağutos 2021 tarihine ait vaka tablosunu paylaştı. Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 239 bin 637 Kovid-19 testi yapıldı, 22 bin 699 kişinin testi pozitif çıktı, 108 kişi hayatını kaybetti. İşte merakla beklenen bugünkü tablonun ayrıntıları...

Son dakika: Sağlık Bakanlığı bugünkü koronavirüs tablosunu açıkladı
DHA

08.08.2021, 19:32 Güncelleme Tarihi: 08.08.2021, 20:01

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 239 bin 637 testte 22 bin 699 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 108 kişi hayatını kaybederken, 5 bin 835 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.



En az bir doz aşı olmuş 18 yaş ve üzeri nüfus verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 67,30, 2'nci doz ortalaması yüzde 46,52 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 41 milyon 773 bin 741, 2'nci dozda 28 milyon 872 bin 863 ve 3'üncü dozda 5 milyon 546 bin 799 olmak üzere toplam 76 milyon 193 bin 403 aşı uygulandı.

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En yüksek aşılama oranına sahip iller; Muğla, Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Amasya, Aydın, Eskişehir, Tekirdağ ve İzmir olurken, en düşük aşılama oranına sahip iller ise Iğdır, Siirt, Gümüşhane, Bingöl, Batman, Muş, Diyarbakır, Bitlis, Mardin ve Şanlıurfa oldu.

'AŞILAR EN GÜÇLÜ SİLAHIMIZ'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Aşılar en güçlü silahımız. Ancak en az iki dozunu tamamlamak koşulu ile. Aşınızı olun ve bağışıklık elde edilene kadar tedbirlere uyun. Tedbir almadan, aşı olmadan istenilen sonucu elde edemeyiz" dedi.

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