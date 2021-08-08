Tunç’tan Akşener’e tepki

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Bartın programında bir vatandaşın eleştirileri üzerine "Size hakkımı helal etmiyorum. Haram olsun" şeklindeki sözlerine TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç'tan cevap geldi.

AKŞENER'İN tavrının çok incitici ve yanlış olduğunu kaydeden Tunç, "Özellikle 'Siz bana hakkınızı ödemeden ölemezsiniz!' şeklindeki cümlelerle hakarete varan ifadeler kuruyor. Üzüntü verici bir durum. Siz buraya onlara hakaret etmek için, onları azarlamak için gelmediniz" ifadelerini kullandı.