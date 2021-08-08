‘Yangına körükle gideni unutmayacağız'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Ören Mahallesi'nde belirlenen alanda yangından zarar görenler için kurulan Türk Kızılay ile Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Lojistik Merkezi'ni ziyaret etti. Yangın çıktığı andan itibaren ilgili bakanların Antalya ve Muğla bölgesine geldiğini hatırlatan Dağ, "Bu afetlerden bir an önce ülkemizi kurtarmak ve yeniden normale dönmek açısından canla başla burada herkes bir çalışma içinde. Bir nevi seferberlik içerisinde. Ne yazık ki bu süreçte olumsuz hatırladığımız işler de oldu. Bu yangın işinin bir yerinden tutayım demesi gerekenler, yangına körükle gitmek gibi bir tercihte bulundu. Onların tercihiydi. Bu günleri inşallah atlatacağız, hafızalarda onların yangına körükle gittikleri tercihi kalacak" diye konuştu.