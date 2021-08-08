Yunanistan 2 yılda 20 Türk okulunu kapattı

Uluslararası hukuku bir çok konuda hiçe sayan Yunanistan, Batı Trakya Türklerinin eğitim gördüğü okulları da kapatıyor. Geçtiğimiz günlerde tasarruf tedbirleri ve öğrenci sayılarının yetersizliğini bahane ederek, Batı Trakya Türk Azınlığına ait 12 ilkokulu daha kapatma kararı alan Yunanistan'ın son 2 yılda 20 okulu kapattığı öğrenildi. Kapatılan okulların büyük çoğunluğu Rodop'ta yer alırken, Rodop'u İskeçe ve Evros izledi. Buna karşın Batı Trakya Türkleri de Atina'nın milli kimliklerine karşı sürdürdüğü inkarcı politikalardan vazgeçmesi gerektiğinin altını çizerek mücadelelerinin adalet tecelli edene kadar devam edeceğini ifade ediyor.

AYRIMCI POLİTİKA

ÖĞRENCİ azlığı bahanesiyle ilkokulları kapatan Yunanistan yönetimi, yeni Azınlık ortaokul ve lisesi açılması taleplerini görmezden geliyor.

SON olarak Yunanistan'ın 12 okulu daha kapatma kararı almasıyla azınlık ilkokullarının yarısından fazlası kapatılarak, sayıları 103'e düşürüldü.

TÜRK çocuklarının eğitim aldığı okulları yalnızca kapatmakla kalmayan Yunanistan, diğer taraftan da okullarla ilgili sürekli yasal düzenlemeler yaparak, azınlık okullarını birçok maddede kapsam dışında bırakıyor. Bu tutum Atina yönetimin eğitimde ne denli ayrımcı bir politika izlediğini yeniden gözler önüne serdi.