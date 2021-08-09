2 sivili katleden PKK’lılar öldürüldü

Suriye’nin kuzeyinde 6 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde 6 teröristin etkisiz hale getirdiğini bildirdi. Öldürülen teröristlerin arasında, 5 Ağustos'ta bölgede görev yapan ambulansa saldırarak 2 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan teröristin de olduğu belirtildi. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Tel Rıfat'ın doğusunda bulunan Zavyan ve Shaalah bölgeleri ile Tel Cican ve Tel Unayb bölgelerine yapılan meşru müdafaa ve cezalandırma atışları sonrası 6 terörist etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, 5 Ağustos'ta bölgedeki bir iş makinesi ile ambulansa yönelik yapılan ve 2 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı gerçekleştirdiği belirlendi.