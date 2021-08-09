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Bakanlar Marmaris'te koordinasyon toplantısına katıldı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, il genelindeki yangınlarla ilgili koordinasyon toplantısı düzenlendi. Basına kapalı gerçekleştirilen toplantıda yangınlarla ilgili son gelişmeler ele alındı.

Bakanlar Marmaris'te koordinasyon toplantısına katıldı
AA

09.08.2021, 23:17

Marmaris ilçesindeki öğretmenevinde oluşturulan AFAD Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenen toplantıya, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum katıldı.

Basına kapalı gerçekleştirilen toplantıda yangınlarla ilgili son gelişmeler ele alındı.

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