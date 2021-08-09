Marmaris ilçesindeki öğretmenevinde oluşturulan AFAD Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenen toplantıya, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum katıldı.
Basına kapalı gerçekleştirilen toplantıda yangınlarla ilgili son gelişmeler ele alındı.
Bakanlar Marmaris'te koordinasyon toplantısına katıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.