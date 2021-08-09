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Bakanlık duyurdu! Mardin'de canlı bomba etkisiz hale getirildi

Mardin'in Nusaybin İlçesi'nde polisin dur ihtarına ve havaya ateş açmasına rağmen elindeki bombayla emniyet güçlerine doğru koşan terörist güvenlik güçlerince etkisiz hale getirildi. Teröristin üzerinde 2.5 kilo patlayıcı olduğu belirlendi.

Bakanlık duyurdu! Mardin'de canlı bomba etkisiz hale getirildi

09.08.2021, 13:46

Mardin'in Nusaybin ilçesinde elindeki patlayıcıyı infilak ettirmeye çalışan bir terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''Mardin Nusaybin ilçe merkezinde polis ekiplerince durumundan şüphelenilerek durdurulmak istenen şahıs, üzerindeki bombayı patlatmaya çalışması üzerine görevli personel tarafından etkisiz hale getirildi.

Olay sabah saatlerinde meydana geldi. Eylem hazırlığı içerisindeki terörist, polisin dur ihtarına ve havaya ateş açmasına rağmen elindeki bombayla emniyet güçlerine doğru saldırı amacıyla koşmaya başlaması üzerine ölü olarak ele geçirildi. Operasyon sonrası olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alınırken bomba, uzman ekiplerce etkisiz hale getirildi.''

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